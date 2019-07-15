HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katılan 6 genç atlarıyla birlikte kortejde yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katılan 6 genç atlarıyla birlikte kortejde yürüdü. Atlı gençlerin bu davranışı vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Erciş halkı ellerindeki Türk bayraklarıyla programın düzenlendiği Kaymakamlık bahçesine akın etti. Binlerce kişinin katıldığı programda vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun FETÖ" sloganları attı. Ellerine Türk bayraklarını alan 6 genç ise kortejin geçtiği Vanyolu Caddesi’nde ön sırada atlarıyla yürüyerek birlik mesajları verdi. Atlı gençlerin bu davranışı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yürüyüş sonrası vatandaşlar tekrar alanda toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyan vatandaşlar düşmana korku, dosta güven verdi. Programda bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya geldik. Erciş’te devletin ve milletin birlikteliğini görmenin en büyük göstergesi tüm sivil toplum üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınlarımız ve vatandaşlarımız bir araya geldi. 15 Temmuz, demokrasi zaferi ve milli iradenin en iyi vurgusudur. 15 Temmuz’da bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımız; hakkına, hukukuna, atletine ve özgürlüğüne en büyük mücadele göstermişlerdir. 15 Temmuz aynı zamanda milli birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale ve İstiklal savaşlarında olduğu gibi milletin tüm fertleriyle birlikte tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini ortaya koymuş ve istiklaline ve istikbaline hiçbir zaman helal getirmemiştir. 15 Temmuz’da, FETÖ hain çetesi tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış, ancak milletimizin ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek, terör örgütüne karşı her türlü planlara engel olmuştur. Bu bağlamda FETÖ ile mücadelenin bir beka meselesi olduğu akıllardan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır" dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, FETÖ ile sürekli mücadele vurgusu da yaparak, "FETÖ, önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla ardından da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine kastetmiş. FETÖ terör örgütüyle olan mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir. Bizler şu an Erciş meydanındayız. FETÖ terör örgütünü kınıyoruz. Rabbim bir daha memleketimize böyle acı yaşatmasın. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize acil şifalar,şehit yakınlarımıza da Allah’tan sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 3 gaziye şeref madalyaları takdim edildi. Sinevizyon gösterisi, okunan sala, mevlit ve Kuran tilaveti ile devam eden program geç saatlere kadar devam etti.

Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, yargı mensupları, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, oda başkanları, şehit yakınları, gazi ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne atlarıyla geldiler

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz anıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz anıldı
İçişleri Bakanı Soylu: “O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar"İçişleri Bakanı Soylu: “O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

Çamlıca Camii'nde dev led Türk Bayrağı!

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.