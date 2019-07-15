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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gökdelenler kırmızı beyaza büründü (HAVADAN GÖRÜNTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerdeki dev bayraklar görsel şölen oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 3. yılında Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerin üzerlerine asılan Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle Maslak adeta kırmızı beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

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