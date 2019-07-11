15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasbetmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür." dedi. Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Meclis Şeref Holü'ndeki açılışta konuşan Şentop, siyaset bilimci Giovanni Sartori'nin, çağımız insanını "homo videns" gören insan olarak tanımladığını, serginin 15 Temmuz gecesinin hakikatlerini bir kez daha görmek ve göstermek için bir fırsat olmasını dilediğini söyledi. Eskiden "hafıza-i beşer nisyan ile malüldür" denildiğini, insanoğlunun, hayatın belirleyicisi sayılabilecek birçok hadiseyi, pek çok önemli prensibi, kaideyi, unutabildiğini anlatan Şentop, "Halbuki unutmak aldanışlara sebep olan hataların başında gelmektedir. Bazen tarih tekerrür eder sözünü duyarız. Ben o kanaatte değilim. Tarih tekerrür etmez sadece benzer hatalar benzer sonuçları, unutulan hakikatler de yeni yanılgıları, yanlışları doğurur. Tarihin menfi manada tekrar etmemesinin yolu, geçmişin hatalarına düşmemek ve hakikatleri unutmamakla mümkündür." diye konuştu.

Şentop, üç yıl önce 15 Temmuz gecesinde başlayan ve ertesi gün öğle saatlerine kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadıklarını, o sıcak gecede millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastine ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil Türk milletinin cesaretine şahit olunduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğini gasbetmek isteyenlere direnen 250 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın kişinin de gazi olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu: "Bugün burada açılan sergi, o geceye dair şahitliklerin küçük, fakat her halükarda kıymetli bir parçasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, vatanperverliğin şartlarından birisi sayılabilir. 15 Temmuz hain darbe girişimine dair şahitlikleri içeren bir serginin bu çatı altında açılması derin bir manaya sahiptir. Zira bu çatı, 100 yıl önce memleket işgal, millet esir edilmek istenirken, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyen cesur ve şuurlu insanların vatanperverlik merkezi olmuştur. Bu serginin bu binada açılması büyük öneme sahiptir. Zira bu bina, 100 yıl önce kurtuluşu başka bir devletin himayesinde görenlere karşı istiklal-i tam iradesini çelikleştirenlerin karargahı olmuştur. Bu sergi bu mekanda daha bir değerlidir. Zira, 100 yıl önce karanlığın her yönü kuşattığı bir ortamda, 'Vatan kurtulacaktır, zafer kazanılacaktır' kararlılığı bu mekanda tecessüm etmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 100 yıl önce o kararlılığı gösteren herkesi tazimle ve rahmetle anıyorum."

15 Temmuz gecesi ülkeye ve millete kasteden hain darbe girişiminin TBMM'yi hedef almasının, bombalamasının boşuna olmadığına işaret eden Şentop, "Darbeci hainler, bu yüce Meclisin milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildikleri için buraya saldırmışlardır. Fakat, bu binada açtıkları yara, milletimizin o darbe girişimine karşı daha iştiyakle direnmesi sonucunu doğurmuş ve darbe mağlup edilmiştir. Bu kahramanlık tablosu, 100 yıl önce işgale direnen asil milletimizin bugün de karşılığını bulan bir yansıması olmuştur. Çatısı altında bulunduğumuz bu yüce Meclisin Gazi unvanı, hem burada görev yapan başta milletvekilleri olmak üzere herkesin hem de bütün milletimizin en çok gurur duyduğu hususiyetlerdendir. Gazi ünvanını taşıyan bu yüce Meclis, iki kere böyle anılmayı hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. - "Milletimiz geleceğini gasbetmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür" TBMM'nin temelinde işgale karşı kurtuluş ve istiklal iradesini yükselten bir imanın var olduğunu vurgulayan Şentop, Meclis'in 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olmasına rağmen direncini ve cesaretini ortaya koymayı vazife addettiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi bombaların hedefi haline gelen Meclisten ayrılmayan, milletle birlikte ihanete geçit vermeyen her bir milletvekiline şükranlarını sunan Şentop, şöyle devam etti: "Başta Sayın İsmail Kahraman olmak üzere hem burada hem de illerinde o darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarımız, Gazi Meclisin şanına ve mirasına ne kadar layık olduklarını göstermişlerdir. 15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasb etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür."