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  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Eskişehir’de ilk yolcularını indirdi, İstanbul’a doğru harekete geçti!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Eskişehir’de ilk yolcularını indirdi, İstanbul’a doğru harekete geçti!

14.07.2024 16:31
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Ankara’dan yola çıkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Eskişehir’de ilk yolcularını indirdikten sonra İstanbul’a doğru harekete geçti. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenen programa göre 2 ay boyunca seferlerinde devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, toplamda 56 bin kilometre yol giderek yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Eskişehir’de ilk yolcularını indirdi, İstanbul’a doğru harekete geçti!

Milletin Zaferi teması ile tasarlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 15 Temmuz darbe girişiminin 8’inci yıldönümü nedeniyle Ankara’dan yola çıktı. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenen programa göre 2 ay boyunca seferlerinde devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, toplamda 56 bin kilometre yol giderek yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

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ESKİŞEHİR’DEN İSTANBUL’A YOLA ÇIKTI

Ankara’dan hareket eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk durağı olan Eskişehir’e geldi. Burada Eskişehir’e gelen yolcularını indiren tren, İstanbul’a doğru harekete geçti. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Eskişehir İstanbul tren
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