15 Temmuz Derneği'nden "Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, terörün dini, milliyeti ve rengi olmadığını belirterek, "Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçik'imiz ile. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar, şimdi barışa akıyor." dedi.

Arslantürk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda buluşan 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri adına yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra FETÖ, PYD, PKK ve DEAŞ'ın aynı safta buluştuğunu söyledi.

15 Temmuz'da en yakınlarını kaybeden şehit aileleri ile gaziler olarak toplandıklarını ifade eden Arslantürk, "O gece terör örgütü FETÖ'nün ülkemizi işgal girişimine hep birlikte tanıklık ettik. Çok şükür ki yine o gece millet olarak meydanlara akıp bu hayasızca akını durdurduk. 15 Temmuz'dan sonra 'Peygamber Ocağı' dediğimiz ordumuzun içinde yuvalanan teröristler mahkemelerde hesap verdi." diye konuştu.