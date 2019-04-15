15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kabulde derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, halk iradesi ile göreve gelenlerin silah zoru ile bertaraf edilmesine karşı durmanın demokrasiye bağlılığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, demokrasi şehitlerinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

