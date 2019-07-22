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15 Temmuz Derneğinden "Hafıza 15 Temmuz"a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneğinden "Hafıza 15 Temmuz"a ziyaret

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği, şehit aileleriyle "Hafıza 15 Temmuz" müzesine ziyaret düzenledi.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Tarık Şebik, müzenin ziyarete açıldığı hafta 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, okulların açılmasıyla müzenin öğrenciler tarafından da ziyaret edileceğini anlattı.

Ziyarette AA muhabirine açıklama yapan 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi’nin babası Ekrem Ekşi, oğlunun köprüde şehit olduğunu anımsatarak, müzenin çok güzel yapıldığını dile getirdi.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş da eşinin FETÖ'cü teröristler tarafından Acıbadem’deki Türk Telekom binası önünde şehit edildiğini ifade ederek, eşinin şehit olduğu sırada giydiği ayakkabıyı müzeye verdiğini kaydetti.

Müzede diğer şehitlerin de ayakkabılarının olduğunu, müze içindeki 251 kuşun 251 şehidi simgelediğini anlatan Sertbaş, "Allah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

Rahşan Sertbaş, herkesi "Hafıza 15 Temmuz" müzesini ziyaret etmeye çağırdı.

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15 Temmuz Derneği Ekrem Ekşi Hafıza 15 Temmuz Müzesi Kemal Ekşi Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş

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