15 Temmuz Derneğinden iftar buluşması

15 Temmuz Derneğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Altındağ Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Koca, "15 Temmuz gibi bir ihanete karşı duran şehitlerin aileleri ve gazilerimizle burada olmaktan gurur duyuyorum. Allah sizleri bu milletin yanından eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Tarık Şebik de "Rabb'im bize bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın, bu milleti de kahramansız bırakmasın." diye konuştu.

İftara, Ankara Valisi Vasip Şahin, dernek yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

