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"15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen teşebbüstür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen bir teşebbüstür. Burada en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve ferasetidir" - "15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi sonucunda Türkiye, yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur"

ABDULLAH DOĞAN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen bir teşebbüstür. Burada en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve ferasetidir." dedi.

Malkoç, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki ombudsmanlık üzerine yaptıkları çalışmaları bu konferansta anlattıklarını ifade eden Malkoç, Avrupa'daki ırkçılık, ayrımcılık, yabancı ve İslam düşmanlığına karşı insanlığın ortak değerinin hukuk ve insan hakları olduğunu vurguladı.

Malkoç, Avrupa'da yükselen yabancı ve İslam düşmanlığına karşı Diyanet İşler Başkanlığı ve diğer kurumların gereken tedbirleri alacağına işaret ederek Avrupa'daki insan hakları savunucuları ve vicdan sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine değinen Malkoç, şöyle konuştu:

"15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen bir teşebbüstür. Burada en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve ferasetidir. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi sonucunda Türkiye, yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Eğer bugün S-400 konusunda Türkiye ABD'ye karşı ısrar edebiliyorsa veya Kuzey Irak'ta ve Suriye'de gerekli girişimleri yapabiliyorsa bu, 15 Temmuz'daki bağımsızlık mücadelesi sayesinde olmuştur."

- "Yenikapı ruhu çok önemli"

Malkoç, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Sadece 82 milyondan ibaret değil, gönül coğrafyamız çok geniş. Burada önemli olan hukuka ve insan haklarına uygun olarak Türkiye'nin perspektifini bütün dünyaya anlatmaktır. Önce kendi ülkemizde gereken çalışmaları yapmak, ardından gönül coğrafyamıza ve dünyaya insan hakları ve hukuk zemininde gerekli mücadeleyi vermektir. 15 Temmuz darbesine katılanların yargılanmaları çok önemli. Milletimizin 15 Temmuz'un üstesinden gelirken ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, özellikle Yenikapı ruhu çok önemli. Bunun yansımaları ise S-400 ve milli savunma sanayisindeki gelişmelerde görülüyor. Türkiye'nin güçlenmesi bunu ortaya koymaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Konya Şeref Malkoç

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