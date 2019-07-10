"15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen teşebbüstür"

ABDULLAH DOĞAN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen bir teşebbüstür. Burada en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve ferasetidir." dedi.

Malkoç, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki ombudsmanlık üzerine yaptıkları çalışmaları bu konferansta anlattıklarını ifade eden Malkoç, Avrupa'daki ırkçılık, ayrımcılık, yabancı ve İslam düşmanlığına karşı insanlığın ortak değerinin hukuk ve insan hakları olduğunu vurguladı.

Malkoç, Avrupa'da yükselen yabancı ve İslam düşmanlığına karşı Diyanet İşler Başkanlığı ve diğer kurumların gereken tedbirleri alacağına işaret ederek Avrupa'daki insan hakları savunucuları ve vicdan sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine değinen Malkoç, şöyle konuştu:

"15 Temmuz destanı, Türkiye'nin işgalini önleyen bir teşebbüstür. Burada en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve ferasetidir. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi sonucunda Türkiye, yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Eğer bugün S-400 konusunda Türkiye ABD'ye karşı ısrar edebiliyorsa veya Kuzey Irak'ta ve Suriye'de gerekli girişimleri yapabiliyorsa bu, 15 Temmuz'daki bağımsızlık mücadelesi sayesinde olmuştur."