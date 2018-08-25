15 Temmuz Destanı'ndan sonra Malazgirt Destanı'nı yazdı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Ahlat ilçesinde Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Şenlikleri'ne katılan şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz Destanı'nın ardından Malazgirt Zaferi için de destan yazdığını söyledi. Delen, Malazgirt Ovası' adlı destanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinlikte okuyacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yazdığı destan ile beğeni toplayan Abdurrahman Delen, bu kez Malazgirt Zaferi için destan yazdı. Delen, Türklerin Anadolu’ya girişinin 947’nci yıldönümü için yazdığı 'Malazgirt Ovası' adlı destanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinlikte okuyacağını belirtti. Delen, şöyle konuştu:

"15 Temmuz Destanı'nı yazan bir şairim. Son dönemlerde Trump’la ilgili bir makalede yazdım. Okçular Vakfı ve Yedirenk Tek Yürek Platformu'nun daveti üzerine buraya geldim. Malazgirt ile ilgili bir destan yazdık. Onu da hep beraber 26 Ağustos’ta dinleyeceğiz. Ben de doğu kökenliyim, ama buraya ilk defa geliyorum. Bizim doğu değerlerinin ne kadar farklı olduğunu, güzel olduğunu yeni fark ediyoruz. Bir ozan olarak iyi ki bu ülkede yaşıyorum, böyle bir vatana sahibim. Müslümanlığın, İslamın kurtuluşu buradan başlıyor. İşte kurtuluş burada diye boşuna dememişler. 15 Temmuz olayı beni çok derinden etkiledi. Hayatım boyunca kendi ülkesinde, kendi askerinin vatandaşına mermi atması beni derinden üzdü. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradık. İnşallah bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaz. Bu bizim kurtuluşumuz olur. Ülkemiz üzerinde bir sürü oyunlar oynanıyor. Birliğin ve beraberliğin burada pekiştiğini, kenetlendiğini burada görüyoruz. Ben de doğuluyum, ben de Kürt kökenliyim. Doğulu olmaktan onur duyuyorum. Bu heyecanı ve mutluluğu herkesin gelip tatması lazım."

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