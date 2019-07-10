HABER

15 Temmuz dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:23 | Son Güncelleme

ABD'nin en ünlü meydanlarından New York'taki Times Meydanı'nda dolaşan dijital ekranlı kamyonetteki görsellerle, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'lilere ve turistlere anlatıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki ekrandan, 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlandı.

Yayında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgeselin fragmanına da yer verildi.

"YARIN DA THE NETWORK FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILACAK"

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı yapılan ancak Türk milletinin kahramanlığıyla geri püskürtülen başarısız darbe girişiminin 3'üncü yılı olduğunu söyledi.

"Bu hain girişimi ve FETÖ yapılanmasının iç yüzünü ABD'lilere göstermek amacıyla bugün New York'un en ünlü meydanı Times Meydan'da, dijital ekran panelleri olan bir kamyonet dolaştırıyoruz." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"Yarın da The Network filminin gösterimi yapılacak. Umuyoruz ki bu kamyonetteki görseller New York sokaklarında, Times Meydanı'nda dolaşan ABD'lilere ve turistlere, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de neler olduğuna ve FETÖ yapılanmasının iç yüzüne dair bir hatırlatma yapmış olur."

(AA)

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Arnavutköy'de iş makinası kuyuya düştüArnavutköy'de iş makinası kuyuya düştü
Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyorTokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz ABD New York Times Meydanı

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Muğla’nın Dalaman ilçesinde korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Muğla'da korkunç yangın! 250 hektarlık alana yayıldı

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye ait ceset parçaları bulundu

Korkunç! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem

Fethiye'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.