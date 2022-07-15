HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 15 Temmuz 2022 Cuma

15 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 15 Temmuz 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle megakent İstanbul'da birçok ilçe ve noktada kesinti olacak. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Temmuz AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

15 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 15 Temmuz 2022 Cuma

15 Temmuz Cuma günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile belli oldu. "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilirken, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi internette araştırılmaya başlandı.15 Temmuz 2022 Cuma AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ CUMA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

15 Temmuz Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

15 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

15 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber olduMağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu
İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurduİmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu
Sokak röportajındaki yaşlı teyze olay oldu! Yakasına yapışıp...Sokak röportajındaki yaşlı teyze olay oldu! Yakasına yapışıp...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ayedaş elektrik kesintisi bedaş arıza elektrik kesintileri ayedaş arıza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.