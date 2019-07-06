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15 Temmuz etkinlikleri için internet sitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesi açıldı - İnternet sitesinde, 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında, milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "www.15temmuz.gov.tr" adlı internet sitesi oluşturuldu.

İnternet sitesinde, 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor.

Sitede ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar da bulunuyor.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesi

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