HABER

15 Temmuz Federasyonu’ndan olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, şehit aileleri olarak terör örgütlerine yönelik olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.Şer odakları olan terör örgütlerinin birlik ve beraberliklerini bozmaya çalıştığını kaydeden Olcay, yine bu şer odaklarının dış güçlerin desteğiyle Türkiye dışında Suriye ve Kuzey Irak’ta bir takım faaliyetler içinde olduğunu söyledi.

15 Temmuz Federasyonu’ndan olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, şehit aileleri olarak terör örgütlerine yönelik olası ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.
Şer odakları olan terör örgütlerinin birlik ve beraberliklerini bozmaya çalıştığını kaydeden Olcay, yine bu şer odaklarının dış güçlerin desteğiyle Türkiye dışında Suriye ve Kuzey Irak’ta bir takım faaliyetler içinde olduğunu söyledi. Olcay, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerin planlarını bozmaya yönelik bir takım girişim ve hazırlıklarda bulunmaktadır. Biz şehit yakınları, gaziler, terör mağdurları olarak ’Barış Pınarı Harekatı’na tam destek veriyoruz. Ülkemizin güneyindeki Suriye’de oluşmuş ve konuşlanmış olan ABD’nin destek verdiği terör örgütlerine karşı mücadele edeceğiz. Devletimiz bize görev verecek olursa gidip Suriye’de de savaşmaya hazırız. Terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin düzenleyeceği harekatın hayırlı olmasını diliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin" dedi.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Brüksel'de Brexit karşıtı gösteriBrüksel'de Brexit karşıtı gösteri
GÜNCELLEME 2 - Emine Bulut cinayeti davası başladıGÜNCELLEME 2 - Emine Bulut cinayeti davası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.