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15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Bulut: "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Gazileri Platformuna tahsis edilen otobüs, gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz hizmet sağlıyor.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Gazileri Platformuna tahsis edilen otobüs, gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz hizmet sağlıyor. Gaziler ve şehit yakınları kendilerine tahsis edilen otobüsle İstanbul’da gerçekleşen farklı etkinliklere gidiyor. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, kendilerine tahsis edilen otobüsü tanıttı. Yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Bulut, "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz" dedi.

"Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz"
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Cumhur İttifakı 15 Temmuzla beraber kurulan bir ittifak. Bunun daha öncesi de var. Vatanımız için canını veren, şehitlerimizin anısını yaşatmak için ve onların kemiklerini sızlatmamak için Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Cumhur ittifakı zayıflarsa 7 Haziran hendeklerden korktuğumuz için Maduro’nun durumuna düşmeyelim diye, 2023 hedeflerine yürüyemeyiz diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Ayrıca burada yaşayan kahramanlarımız var. Gelecek nesillerimize yaşanabilir güçlü bir Türkiye bırakmak için. Ümmetin umuduyuz diyoruz ya, üretebilen yani istikrar olacak ki aynı zamanda üretim de olsun. İstikrar olacak ki faizler de düşsün. Bize üreten Türkiye lazım. Üretmek içinde içeride sorun çıkmaması lazım. Bu yönetim gücünü milletten alıyor. Millet arkasında duracak ki millet de devlet üretsin. Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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