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15 Temmuz gazileri, şehitleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

FETÖ’nün hain darbe girişiminde gazi olanlar, şehitleri unutmadı.

FETÖ’nün hain darbe girişiminde gazi olanlar, şehitleri unutmadı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut ve arkadaşları, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitler Murat Kocatürk ve Mehmet Güder’in kabrini ziyaret etti.
FETÖ’nün hain darbe girişiminin üçüncü yılında Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi İstanbul’da da şehitler unutulmadı. Hain darbe girişiminde canlarını hiç düşünmeden vererek şehit olan vatandaşlardan Murat Kocatürk ve Mehmet Güder, 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut ve gaziler tarafından tarafından mezarları başında anıldı.
Oğlum şehit olmak istiyordu Allah nasip etti
Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk oğlunun şehit olmak istediğini ve bunun nasip olduğunu belirterek “Allah bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın Rabbim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Rabbim inşallah bütün vatandaşlarımızı uyandırır. Düşmanların hainlerin tuzaklarını başlarını geçirir. Oğlum üç ay önce Türkmen dağına gitmişti şehit olmak için kısmet buradaymış. Son on günde ’şehit olacağım’ diye söylüyordu. Rabbim muradına erdirdi" ifadelerini kullandı.
82 milyon birlik içerisinde yaşamalıyız
Anma töreninde konuşan 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, “15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümündeyiz. Bedirden başlayıp bu güne kadar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Baş ucunda bulunduğumuz Murat kardeşimize ve birazdan yanına gideceğimiz Mehmet ağabeyimize Mevla’mdan Peygamberimize komşuluğu niyaz ediyorum. Ya Rab Müslümanlara birlik beraberlik ver bu şehitlerimiz bizim namusumuzu korumak için vatanın birlik ve beraberliği için canını verdiler. Biz de onların emanetçileriyiz. Bir daha 15 Temmuzların yaşanmamasını Mevla’mdan niyaz ediyorum. Tabi uyanık olmamız lazım ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olalım ki bize dışarıdan gelecek darbelere hainliklere fırsat vermeyelim. İçeride de bölünmelere fırsat vermeyelim. Terör hariç 82 milyon kucaklaşalım ümmet bilinciyle ki ümmetin umuduyuz birlik ve beraberlik içinde yaşayalım” diye konuştu.
Törenin ardından 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu tarafından şehitler anısına lokma dağıtımı yapıldı.

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