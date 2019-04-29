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15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası

Zonguldak'ta 15 Temmuz gazisi 3 kişiye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen törende, hain darbe girişiminin 3. yılına girildiğini söyledi.

"Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız olayın içindeydiler, yaşadılar ve çok ağır bir olaydı." diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Teşebbüs edilen olayda çok ağır faturalar ödedik, 251 şehidimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Biz bunları yaşadık ve olmamış gibi davranamayız. 251 insanımızı defnettik ve kaybettik. Çok acılar yaşandı. Tüm bunları unutmamamız gerekiyor ki başımıza bir daha böyle bir şey gelmesin. Halen bu olayla mücadele ediyor bütün kurumlarımız. Halen de faturasını ödüyoruz. Allah bir daha başımıza böyle bir olay vermesin. Şehitlerimizi her zaman anacağız ve gazilerimize de sahip çıkacağız. Bu çerçevede 3 arkadaşımıza Cumhurbaşkanımızın tevcih ettiği 'Devlet Övünç Madalya'sını vereceğiz. Bu madalyalarla hem kendileri hem çocukları ömür boyu övünç duyacaklar. Gazilik ve şehitlik herkese nasip olmuyor."

Konuşmanın ardından Vali Bektaş tarafından gaziler Tuncer Arslan, Halil İbrahim Akkaya ve Ramazan Çil'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verildi.

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15 temmuz gazisi devlet övünç madalyası ve beratı Zonguldak

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