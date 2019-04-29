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15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası takdimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç Madalyası takdimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende 15 Temmuz gazisi 33 kişiye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların asla unutulmayacağını söyledi.

Tüm gazilere minnettar olduğunu belirten Yerlikaya, "O karanlık gecede bir avuç hain tarafından milletimize yaşatılan kabusu sonsuza dek bertaraf ettiniz. Büyük ve kirli oyunları bozdunuz. Haktan yana oldunuz, hakkı tutup kaldırdınız. Canınızla, malınızla mukavemet ettiniz. Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız." dedi.

Konuşmanın ardından, Vali Yerlikaya, 33 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

Madalya alanlardan Nezaket Tekinşemsi, "Davamız, vatanımız, geleceğimiz ve çocuklarımız için sahaya çıktık. Şimdi öyle bir şey olsa yine sonuna kadar çıkarız. Burayı bizim ecdadımız kanıyla kazandı. Vatanımızı, bayrağımızı kimseye teslim edemeyiz, etmeyiz. Sonuna kadar davamızın, vatanımızın, reisimizin arkasındayız." diye konuştu.

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15 temmuz gazileri İstanbul Valiliği

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