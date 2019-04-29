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15 Temmuz gazilerine madalyalarını Vali Ali Yerlikaya taktim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da gazi olan vatandaşlara Vali Ali Yerlikaya madalya taktim etti.

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz'da gazi olan vatandaşlara Vali Ali Yerlikaya madalya taktim etti. Yerlikaya konuşmasında, “Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız. Dünyadaki hiçbir madalya bu onur kadar alnınızda parlayamaz." dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminde gazi olan vatandaşlara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul Valiliği'nde madalya takdim etti. Törende gazileri aileleri yalnız bırakmadı.

"BAŞIMIZI DİK, ALNIMIZI AK EYLEDİNİZ"

Madalya taktimi açılış konuşmasında Ali Yerlikaya, “Milli birlik ve beraberliğimize uzanan hain elleri kırdınız. Başımızı dik, alnımızı ak eylediniz. Bu millet onurlu direnişinizi hiçbir zaman unutmayacak. Şehitlerimizin aziz hatıraları zihnimizde ilk günkü tazeliğini korurken, aziz milletimizin şükran duygularının bir nişanesi olarak devlet övünç madalyasını sizlere sunmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz." diye konuştu.

"BÜYÜK VE KİRLİ OYUNLARI BOZDUNUZ"

Yerlikaya, “O karanlık gecede bir avuç hain tarafından milletimize yaşatılan kabusu sonsuza dek bertaraf ettiniz. Büyük ve kirli oyunları bozdunuz. Haktan yana oldunuz, hakkı tutup kaldırdınız. Canınızla, malınızla mukavemet ettiniz. Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız. Dünyadaki hiçbir madalya bu onur kadar alnınızda parlayamaz. Hemen yanı başınızdaki kardeşleriniz şehit düştü ama sizler yılmadınız. Sabırla, metanetle direndiniz. Bu şanlı direniş Allah'ın inayeti aziz milletimizin iman gücü ve dirayeti ile felaha ve salaha erdi." şeklinde konuştu.

Gazi Salih Aktürk, duygularını ve o gün neler yaşadıklarını DHA mikrofonuna anlattı. Aktürk, “Duygularımız karışık, hem hüzün ve hem sevinç var. Yine bir 15 Temmuz'u hatırlamış olduk. Allah herkese böyle bir gurur nasip etsin. Böyle bir durum herkese nasip olmuyor. Allah'ın takdiri bizlere nasip oldu gazilik unvanı. Havalimanında oldu benim olayım. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gitmiştik. Darbeci hainlerle karşılaştık. Bir mücadele esnasında, tankları durdurup içerisindeki insanları teslim olmaya ikna ederken kimilerini aldık kimilerini teslim alamadık kaçmaya kalktılar. Kaçma esnasında hareket halindeki bir tankın üstünden düşerek yaralandım. Süreç sancılı ama vatanımız sağ. Şimdi ikindi ezanımız okunuyor kimse ne ezanımızı susturabilir ne de bayrağımızı indirebilir" dedi.

Törenin ardından valilik önünde vali Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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