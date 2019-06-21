15 Temmuz gazisi 7 ameliyat oldu

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) eşiyle yaralanan Ahmet Yasin Kasarcı, 7. kez ameliyat edildi. Vücudunun yan tarafından vurulduğu için kaburgaları kırılan ve omuriliğindeki sinirleri zarar gören Kasarcı, darbe girişiminden bugüne kadar tek başına ayakta durmakta zorluk çekiyor. Daha iyi yürüme şansı olmayan ve sürekli ağrı çeken Kasarcı, ameliyatların ardından çektiği ağrıların azalmasını umuyor. Ameliyatının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kasarcı, 15 Temmuz'da halı saha maçından sonra telefonla aradığı eşinden darbe girişimi olduğunu öğrenerek evine gittiğini anlattı. Evde ailesiyle televizyon izlediğini, bu sırada TRT'deki darbe bildirisinin okunduğunu, farklı kanallarda dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "Bu bir kalkışmadır." şeklindeki açıklamasının alt yazı şeklinde verildiğini aktaran Kasarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın." çağrısının ardından yatsı namazını kılıp eşiyle dışarı çıktığını anlattı.

Eşi ve kız kardeşiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiklerini ifade eden Kasarcı, "Köprüden aşağı inerken Altunizade'de Hz. Ali Camisi'nin yanından aşağıya doğru zırhlı bir araçla bir tank geçiyordu. Zırhlı aracın tepesinden biri havaya doğru ateş ediyordu. Bu bizim askerimiz, bu bize sıkmaz dedim ama bunların suret-i rahmandan alıp şeytana ruhlarını sattıklarını bilmiyorduk. Sonra ilerlemeye devam ettik. Bu arada yaralılar olmaya başladı. Olayın ciddiyetinin farkında olmaya başladık. Bir taraftan da selalar okunuyor, onları da çok net bir şekilde duyuyoruz. Allah zaten o korkuyu bizden aldı, ölüm korkusu falan hiç aklımızın ucuna gelmiyordu." diye konuştu. Kasarcı, köprüde yaralananlara yardımcı olduklarını ve onları araçlara bindirerek hastaneye gönderdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Duraklara yakın bir yerde eşim 'Ben vuruldum Yasin.' dedi. Eşime döndüğüm zaman ben yanımdan aldım mermiyi. Aynı ateşle vurulmuş olabiliriz belki de. Tabii ben vurulunca bir anda sessizlik oldu, hiçbir şey duymuyorum. O an sinir sistemi bende çöktü. O an İlk aklıma Yunus aleyhisselam geldi. Ben burada hayatı bitiriyorum... Kelime-i şehadet getirdim. O şekilde ayaklarım daha beni tutmadı, devrildim. Akabinde beni hastaneye kaldırmışlar. Ondan sonrası zaten bende yok."

Vücudunun yan tarafından vurulduğu için kaburgalarının kırıldığını ve dalağının parçalandığına değinen Kasarcı, bugüne kadar 7 ameliyat olduğunu, sıfır nabızla hastaneye gittiğini, ilk ameliyatında dalağını aldıklarını, iki hafta sonraki ikinci ameliyatında ise mermiyi çıkardıklarını belirtti. Tedavilerin ve ameliyatların bugüne kadar sürdüğünü ifade eden Kasarcı, şunları anlattı: "Diğer 5 ameliyat ise omurga ve omurilik üzerine yapıldı. Kurşun benim sinirlerime geldiği için ayağım hareket etmiyordu. Sinirlerim yanmıştı. Sürekli ağrı içerisindeyim. Tek başına yürüyemiyorum, zorlanıyorum. Tek başına dengede duramıyorum. Bu ameliyatlar daha iyi yürümemi sağlamayacak, ayaklarımın düzelme şansı maalesef yok ama en azından ağrıyı azaltacak. Bu yüzden yapılan tetkikler sonucunda hasarlı olan bölgeye, omurgama en son ameliyat olduğumda, pil taktılar, bataryasını kaburgamın içine koydular. O bölgeye elektrik akım veriliyor." - "Biz bu sancıları gururla, şerefle çekiyoruz" Ahmet Yasin Kasarcı'nın eşi Ayla Kasarcı, 15 Temmuz'da gündüz hastanede kanser tedavisi gördükten sonra eve gittiğini ve kızının söylemesi üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu ve halı sahada maç oynayan eşini aradığını söyledi.

Kocasının eve geldiğini ve TRT'deki darbe bildirisini izlediklerini aktaran Kasarcı, şöyle devam etti: "Spiker, sokağa çıkma yasağı olduğunu ilan etti ki bu bana göre dünyanın en ağır olan şeylerinden biriydi. Kendi ülkemde sokağa çıkamayacağım, ekmek alamayacağım. Çok saçma sapan bir açıklamaydı. Hemen eşimle beraber namazlarımızı kıldık. Namazlarımızı yeni bitirmiştik Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Halkımı meydanlara davet ediyorum.' çağrısını duyduk ama inanın ben sadece 'Meydanlara davet ediyorum' kısmını anladım ve sonra evden çıktık." 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiklerini, burada darbeciler tarafından açılan ateş sonucunda kendisinin kolundan ve eşinin vücudunun yan tarafından vurulduğunu dile getiren Kasarcı, hastaneye giderek tedavi olduklarını kaydetti. Eşinin tedavi sürecine değinen Kasarcı, "Biz zaten o gece her şeyi göze alarak gittik. Eşimin ağrıları çok rahatsız edici bir şey. Ağrının geçmesi yeterli bizim için. Yani yürüyüşünün düzelip düzelmemesinin hayatımızda çok önemi yok. Biraz yürüyor ama çok aktif yürüyemiyor." dedi.