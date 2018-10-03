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15 Temmuz Gazisi Albay Pınarbaşı'na Devlet Övünç Madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına gazi olan Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na takdim etti.

Vali Topaca, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti. Pınarbaşı'nın, ülkenin yaşamış olduğu en büyük ihanet girişiminin ardından gazilik şerefine nail olduğunu ifade eden Topaca, şunları söyledi:

"Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Bu onur, bu şeref herkese nasip olmuyor ama o ihanet girişiminin de bastırılması şehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlığı sayesinde olmuştur. O dönemi hepimiz yaşadık. Kendi yetiştirdiğimiz, kendi ülke kaynaklarımızla her türlü imkanı sağladığımız, ordumuzun ve ülkemizin güvenliğini teslim ettiğimiz bir grup hain o gece bir kalkışma harekatı başlatmak istediler. Bunu başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin feraseti, kahraman insanlarımızın cesaretiyle hep birlikte ortadan kaldırdık. İnşallah bundan sonra bu tür ihanetleri yaşamayız. Yaşamamak için de bütün tedbirleri almamız, uyanık olmamız, özellikle bu tür sinsi düşmanlara karşı her zaman teyakkuzda olmamız gerektiğini herkes takdir ediyor."

Gazi Pınarbaşı ise Devlet Övünç Madalyası ile taltif edilmekten duyduğu gururu dile getirdi. O gece hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktığını anlatan Pınarbaşı, "Benim yeminim de asker olarak vatan ve millet uğruna gerektiğinde seve seve canımı feda edeceğim olduğu için o gece ben bu yemine sadık kalarak mücadele için çıktım. Allah bize şehit olmayı değil gazi olmayı nasip etti. Ben gazi olduğum için büyük bir onur duyuyorum. Bu ödülü aldığım için de çok büyük mutluluk içindeyim. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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