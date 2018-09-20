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15 Temmuz Gazisi Aslan'a Devlet Övünç Madalyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evinde ziyaret ettikleri 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a, Devlet Övünç Madalyası takdim etti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "FETÖ'ye karşı hep birlikte bir mücadele verdik. Bu hiç bitmeyecek bir mücadele. Bu mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz" - "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "İlerleyen dönemde bir okula Aslan'ın ismini verebiliriz. Bakanlık olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız" - Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Aslan: - "112 Acil Servis'ten bir çocuk bulmuş beni. Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. O anda beni öldü diye bırakmışlar ama öldürmeyen Allah öldürmüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evinde ziyaret ettikleri 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

Oktay ve Selçuk, Aslan'ı Şehit Ersan Caddesi'ndeki evinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında kendisinden ve ailesinden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, Aslan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aslan'ın tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem bir aileniz var. O dönemden bu yana size olan desteğini hiç esirgemedi. Biz de o hain darbe girişiminin olduğu günde Çankaya Köşkü'nde sabaha kadar özel kuvvetlerle, emniyet güçleriyle, FETÖ'ye karşı olan silahlı kuvvetler mensupları ile sabah kadar savaştık. FETÖ'ye karşı hep birlikte bir mücadele verdik. Bu hiç bitmeyecek bir mücadele. Bu mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Artık öyle bir durumdayız ki dünyadaki tüm mazlumlar Türkiye'ye bakar oldu. Türkiye'nin dimdik ayakta, güçlü olması lazım her açıdan."

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aslan'ın durumunu yakın takip ettiğini, bu konuda üzerine görev düşen herkese gereken talimatları her zaman verdiğini dile getirdi.

- Okula adı verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bakanlık olarak her zaman Aslan'ın yanında olduklarını söyledi.

Aile ile her zaman irtibat halinde olduklarını anlatan Selçuk, "İlerleyen dönemde bir okula Aslan'ın ismini verebiliriz. Bakanlık olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Gazi Turgut Aslan ise devletin ve ailesinin desteğiyle dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Hain darbe girişiminin ardından 4 ay komada kaldığını anlatan Aslan, "Beş defa beyin ameliyatı olmuşum. Kendime geldiğimde 'bu memlekette demokrasi var mı?' demişim. 'FETÖ kazandı mı acaba' diye sormuşum. 'Eyvah, eğer FETÖ kazandıysa halk kaybetti, demokrasi kaybetti' demişim. 'FETÖ kaybettiyse halk, demokrasi, biz kazandık' demişim. 112 Acil Servis'ten bir çocuk bulmuş beni. Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. O anda beni öldü diye bırakmışlar ama öldürmeyen Allah öldürmüyor." diye konuştu.

Turgut Aslan, bir okula isminin verilebileceği müjdesini almasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Fuat Oktay, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Devlet Övünç Madalyası beratını okuyarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Aslan'a takdim etti.

Ziyarette, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Aslan'ın ailesi ve yakınları da yer aldı.

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