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15 Temmuz Gazisi Baş O geceyi hiç bir zaman unutamam

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2016'daki darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonrasında sağ ayak bileğinden yaralanan ve baston yardımı ile yürüyen Recai Baş, "O geceyi hiçbir zaman unutamam.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2016'daki darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonrasında sağ ayak bileğinden yaralanan ve baston yardımı ile yürüyen Recai Baş, "O geceyi hiçbir zaman unutamam. Her gece şehitlerimiz için dua ediyorum" dedi.

İstanbul'da özel bir şirkette sağlık memuru olarak çalışan Recai Baş (45), 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişi sırasında akşam eve geldiğinde televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle birlikte meydanlara indi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelen Baş, burada askerlerin açtığı ateş sonrası sağ ayak bileğinden yaralanarak gazi oldu. Tedavisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine yerleşen ve baston yardımı ile yürüyebilen Baş, hayatını burada devam ettiriyor.

Darbe gecesini haber kanallarından öğrendiğini ifade eden Recai Baş, "Cumhurbaşkanımız canlı yayın yapıyor. Halkı meydanlara, sokağa çağırıyor. Ben de tereddüt etmeden kendi aracımla yola çıktım. Köprüye gittim, orada askerler fena bir şekilde halkı tarıyordu. Biz Ortaköy viyadüğü tarafından girdik ama en çok Altunizade tarafında gelenlere askerlerin daha çok ateş ettiğini gördük. Ortaköy tarafından fazla gelen olmadığı için az bir asker vardı. Aradan saatler geçti, halk yürüdü. Bu sefer asker bizim tarafa geldi. Asker kimseyi ayırt etmeden tarıyor. Bizim elimizde sadece Türk bayrağı var. Başka bir şey yok. Dudaklarımızda 'Allah Allah' sesi askerlere yalvardık, 'Yapmayın. Bu kötü bir kalkışma, bu FETÖ'nün oyunu' diye seslendik. Ama asker bize kurşun sıktı. Hiç acımadan gözümün önünde 3 tane arkadaşım şehit oldu. Ben ise kurşunla ayağımdan yaralandım. 5 defa ameliyat geçirdim. Tedavim halen devam ediyor. Hiç tanımadığım arkadaşlarım orada şehit oldu, yaralandı. O geceyi hiçbir zaman unutamam, unutmadım da. Her gece şehitlerimiz için dua ediyorum" dedi.

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