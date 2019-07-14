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15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş ile gazi olan Enes Gün, “Ben o gece o teröristlerden korkmadığımı ve korkmadığımızı göstermek istedim.

15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş ile gazi olan Enes Gün, “Ben o gece o teröristlerden korkmadığımı ve korkmadığımızı göstermek istedim. Vurulduğumda mükemmel bir acı vardı ama yaşadığım gurur o acıyı bastırdı. Keşke yarım kalan o sevda tamamlansaydı” diyerek şehit olmak istediğini belirtti.
15 Temmuz’un Malatya’da sembol isimlerinden Enes Gün o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı. Yaptıklarından pişman olmadığını ifade eden Gün, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
15 Temmuz denilince aklına gelenleri anlatan Gün, “Benim aklıma tek gelen şey, hainlik, vatanı satma ve vatanı iç savaşa sürükleme girişimi ve o gece milletimizin yazmış olduğu mükemmel eşsiz bir kahramanlık destanı” ifadelerini kullandı.
Darbe girişimi olduğunu duyar duymaz şoka girdiğini aktaran Gün, “O gece, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında polis olan kardeşim bana haber verdi. Haberi alır almaz ben şoka girdim daha sonra Cumhurbaşkanımız ‘sokağa çıkın’ çağrısı yaptı ve biz de ulaşabildiklerimize haber vererek ailemle birlikte sokağa çıktık. Dışarı çıktığımızda zaten mahşeri bir kalabalık vardı. Daha sonra 2. Ordu’nun önünde bir hareketlilik olduğunu duyunca oraya koştuk. Orada karargahın içini gören bir kamyon vardı. Ben de oraya çıktım. Oraya çıkma amacım onlardan korkmadığımı ve korkmadığımızı göstermekti. Çünkü Türkiye 3-5 yıllık bir ülke değil, kan dökülerek şehit verilerek alınmış bu topraklar öyle 3-5 tane soysuza bırakılmaz” şeklinde konuştu.
Vurulacağını hissettiğini ama yine de kamyondan inmediğini belirten Gün, “Yere düştükten sonra beden olarak mükemmel bir acı vardı ama duyduğum gurur onu bastırdı. Keşke yarım kalan o sevda tamamlansaydı” dedi.
O günden sonra 2. Ordu’nun önünde geçince aklından sadece vurulduğu anın geçtiğini sözlerine ekleyen Gün, Türk milletine mesaj göndererek, “Bu ihaneti asla unutmamalıyız. Allah şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize şifa versin” diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

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