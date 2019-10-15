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15 Temmuz Gazisi Feyzullah Kurt gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aralarında 15 Temmuz Gazisi Feyzullah Kurt’un da yer aldığı 30 güvenlik korucusu gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatı’na katıldı.Türkiye’nin güvenli bölge koridoru oluşturmak için PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken bölge insanın da desteği sürüyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aralarında 15 Temmuz Gazisi Feyzullah Kurt’un da yer aldığı 30 güvenlik korucusu gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatı’na katıldı.

Türkiye’nin güvenli bölge koridoru oluşturmak için PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken bölge insanın da desteği sürüyor. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz gazisi Feyzullah Kurt’un da aralarında bulunduğu 30 güvenlik korucusu gönüllü olarak operasyona katılmak için başvurmuştu. Başvuruları kabul edilen gazi Feyzullah Kurt ve 29 korucu, Suriye’nin Rasulyn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçesindeki görev noktalarına sevk edildi. Göreve başlayan Feyzullah Kurt ve korucuları, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Keskin ve ilçe protokolü tarafından Ceylanpınar’da ziyaret edildi.

Kurt ve korucular, terör örgütünü bölgeden temizleyene kadar görev yapmak istediklerini belirtti.

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