15 Temmuz gazisi "hakaret" suçundan hakim karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde silahla ağır yaralanan ve 20'yi aşkın ameliyatla hayata tutunan gazi Levent Deveci, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza alan bir sanığın avukatının şikayeti üzerine hakkında "hakaret " suçundan açılan dava kapsamında, hakim karşısına çıktı.

Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Levent Deveci ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki Meliha Mutlu'nun ise mazeret dilekçesi gönderdiği bildirildi.

Savunmasını yapan Deveci, 15 Temmuz darbe girişiminde ağzından yaralandığını ve gazi olduğunu söyledi.

Darbe girişimine ilişkin bir davada hem tanık hem de müşteki olarak beyanda bulunmak için duruşmaya gittiğini belirten Deveci, şöyle devam etti:

"Söz konusu davanın duruşmalarında ortam çok gergindi. Benim verdiğim ifade üzerine yargılanan şahısların savunmaları boşa çıkmış oldu. Bunun üzerine duruşmada gerginlik yaşandı. Sanıklar bize karşı tahrik edici davranışlarda bulunuyorlardı. Buna rağmen bu sanıklara 'hain' dışında herhangi bir hakaret içerikli laf söylemedim. Duruşmaya ara verildikten sonra ortak alana sigara içmeye gittik ve orada tüm taraflar bulunuyordu. Biz sigara içerken, onların avukatları da vardı. Benden sigara için ateş istediler, ben de 'Yok.' dedim. O gün ağzımın içinde 17 dikiş vardı ve konuşmakta zorlanıyordum. Daha sonra diğer gazi arkadaşlarımdan ateş istemişler. Onlar da 'Yok.' demiş. Ben bunun üzerine avukatların gazi arkadaşıma 'Yobazsınız.' dediklerini duydum. Sonra bu lafın duyulması üzerine sözlü tartışma yaşandı. O esnada bize 'Adam mısınız?' şeklinde laflar söylediler. Bunun üzerine ben olaya dahil oldum ve avukata 'Yaptığınız bir avukata ve bayana yakışmaz.' dedim."