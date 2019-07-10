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15 Temmuz gazisi, o gece yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullandığı tanktan düşerek gazi olan Mustafa Şağban (39), o gece yaşadıklarını anlattı.

ANKARA'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullandığı tanktan düşerek gazi olan Mustafa Şağban (39), o gece yaşadıklarını anlattı. Şağban, "Biz gazi, şehit olma gayesiyle çıkmadık oraya. Biz vatanımızı, devletimizi, milletimizi savunmak için çıktık, çocuğumuzun geleceği kaygısıyla çıktık. Nihayetinde devlet bize böyle bir paye teveccüh etti. Biz de bundan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. Ankara'da özel bir firmada iş geliştirme ve strateji müdürü olarak çalışan Mustafa Şağban, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi önüne gitti. Şağban, darbeye karşı çıkan vatandaşların durdurmaya çalıştığı tankın üzerine çıktı. Şağban, tank içinde bulunan darbeci askerin kendisine silah doğrultmasına rağmen vatandaşlar ile tankın ilerleyişini durdurdu. Ardından arkadaşları ile birlikte Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na giden Şağban, yine darbeci askerler tarafından kullanılan tankın üzerine çıktı. Ancak, Şağban tankın üzerinden düşerek yaralanıp, gazi oldu. 'ÇOCUĞUMUZUN GELECEĞİ KAYGISIYLA ÇIKTIK' Gazi Şağban, 3'üncü yıl dönümü yaklaşan darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Şağban, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı önünde bulunan darbeci askerlerin kullandığı tankın üzerine çıktığını anlatarak, "Bir diğer 15 Temmuz gazisi Abdussamed Erdemir ile tankın üzerinde mahsur kaldık. Şaşmaz mevkiinde tankın yavaşlaması üzerine tanktan düştük. Biz gazi, şehit olma gayesiyle çıkmadık oraya. Biz vatanımızı, devletimizi, milletimizi savunma kaygısıyla çıktık. Çocuğumuzun geleceği kaygısıyla çıktık. Nihayetinde devlet bize böyle bir paye teveccüh etti. Biz de bundan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. 'BUNDAN SONRA TEPKİ ÇOK DAHA FARKLI OLUR' Şağban, darbe girişimi sırasında devletin tankına zarar verme korkusu yaşadığını belirterek, "Mücadelemiz biraz yumuşaktı aslında. Çünkü kestiremiyorsun ne olabileceğini. 'Acaba o tankı zapt ederken devletime karşı suç mu işleyeceğim?' kaygısı da vardı bir yandan. Allah muhafaza bir daha böyle bir şey olursa, bundan sonraki tepki çok daha farklı olur" diye konuştu.

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