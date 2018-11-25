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15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 08:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi Altunizade'de durdurmaya çalıştığı iki tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal, gazi kimliğini ve madalyasını iade etti. Ünal, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankları durdurmaya çalışırken bir kolunu kaybeden Sabri Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na istifa dilekçesini verdiğini duyurdu.

Ünal, gazilik madalyasını iade ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Aşama 1 tamamlandı. ASPB'ye istifa dilekçemi ve gerekli evrakları verdim. Gazi kimliğini, gazi madalyasını, ücretsiz seyahat kartını (akbil) iade ettim. Bu saatten sonra 15 Temmuz temalı bir yerde adımı kullanıp kimse kendisini zor duruma sokmasın. Çıkıp benim akıllılığımı, deliliğimi, haklılığımı veya haksızlığımı savunmasın/iddia etmesin ki cevap hakkı doğmasın. Ben hakkıma giren herkese hakkımı helal ediyorum ve SUSMA hakkımı kullanmak üzere BU hesabı burada sabitliyorum. Bu aşamada muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır, psikolojik durum tespiti falan yapılmak istenebilir. Muhtemel şeyler. Hızlıca iade edebileceğim şeyler: Su indirimi, elektrik indirimi, varsa doğalgaz indiriminin iadesi. Biraz da onlarla uğraşacağım. Daha zorlu yoldan iade etmem gereken kısımlar. Kullanmış olduğum faizsiz kredi hakkı. Talep edilirse darbe sonrası verilen tazminatlar ve maluliyet maaşı!"

Ünal, açıklamasının ardından Twitter hesabını kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
sabri ünal 15 Temmuz darbe girişimi Altunizade madalya

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