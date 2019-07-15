15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, örgüt mensuplarının bir hedefi de Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT idi. Türkiye genelindeki televizyon yayınlarını durdurmayı planlayan darbeciler, TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerini işgal etmek istedi. Televizyon yayınlarını kesmek isteyen 5'i sivil 17 darbeci, burada kendilerine karşı direnen kurum çalışanlarıyla karşı karşıya gelmişti.

Darbecilerin saldırısında yaralanan ve gazi olanlardan Bilal Davut Hasetçi, AA muhabirine, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları ve sonrasındaki hayatını anlattı.

TÜRKSAT'ta şoför olarak görev yapan ve 15 Temmuz gecesi nöbetçi olan Hasetçi, 3 yıl geçmesine rağmen o gece yaşadıklarını dün gibi hatırladığını söyledi.

Bir anda başlayan helikopter ve çatışma sesleriyle endişelendiğini, ne olduğunu anlayabilmek için arabayla nizamiyeye doğru gittiğini söyleyen Hasetçi, oraya yaklaştığı anda helikopterden üzerine mermilerin yağmaya başladığını ifade etti.

Arabaya isabet eden uçaksavar mermisinin parçalanmasıyla yaralandığını belirten Hasetçi, "Arabadaki güvenlik arkadaşıma iyi olup olmadığını sordum, 'iyiyim' dedi. O da bana sordu, ben de 'iyiyim' dedim. Aradan bir süre geçince boynumda akıntı hissettim, elimi götürdüğümde kan içinde kaldı. Eşim çocuğumuza hamileydi. O an çocuğumu görememe endişesi yaşadım, eşimin yalnız kalacağını düşündüm. Belki 30 saniyelik sürede bir ton düşünce geçti aklımdan." diyerek o anları anlattı.