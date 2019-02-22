İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinin, FETÖ'nün darbe teşebbüsünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylarla ilgili 133'ü tutuklu 143 sanığın yargıladığı ve 12 Temmuz 2018'de, çoğunluğu er ve öğrenci olan 44 sanık hakkında beraat, 99 sanık hakkında ise "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik karar alınan davanın müdahillerinden gazi Levent Deveci, hakkında "hakaret" suçundan açılan dava nedeniyle haziran ayında hakim karşısına çıkacak.

AA muhabirine açıklama yapan Deveci, yargılama aşamasında geçen yıl Silivri Cezaevi'ndeki büyük salonda yapılan her duruşmaya bizzat katıldığını ve müdahil olarak beyanda bulunduğunu, o gün gördüğü her şeyi bütün çıplaklığıyla anlattığını söyledi.

Kendisine "hakaret" davası açan, sanık subaylardan birinin avukatı Mutlu ile yaşadığı olaya değinen Deveci, şöyle konuştu:

"İfadeden sonra hakim yanına çağırdı beni, kürsüden inip yanına gittim. İnceledi, yaralarıma baktı. 'Bu öldürmeye teşebbüs' diye mırıldandı. 'Allah sana sabır ve kolaylıklar versin' dedi. İfademi bitirdim, yemek arası verildiğinde dışarı çıktım. Arbede vardı, sanık avukatı Meliha Mutlu ortalığı tahrik ediyordu. Daha önce de müdahillere bir şeyler söylüyormuş. Gazilere hakaret edince ben de araya girip, 'Yaptığınız şey terbiyesizlik, ahlaksızlıktır.' dedim. 'Siz de erkek misiniz' diye hakaret etti. Tartışmalar sürerken de oradan ayrıldım."

- "Mesele yargılanmam değil"

"Hakaret" suçundan hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle ifade vermesi için polisler tarafından emniyete çağrıldığını ve polislere, "kimseye hakaret etmediğini" belirterek ifade vermeye gitmeyeceğini ilettiğini aktaran Deveci, "Bu olay aklıma gelmedi. Sonra ben İçişleri Bakanlığına söyledim. Bakanlığa bağlı bir avukat beni arayarak, 'Olayı reddedersin.' dedi. O arada, duruşma arasında tartıştığım avukat Meliha Mutlu'nun şikayeti üzerine hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Avukatımla beraber Dudullu Karakolunda ifade verdim. Daha sonra da dava olarak karşıma çıktı." ifadesini kullandı.