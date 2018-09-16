15 Temmuz gazisinin evinden hırsızlık

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ün evinden hırsızlık yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Gündüz'ün Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı hırsız girdi.
Şüpheli, Gündüz'ün otomobilinin anahtarını, kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını, eşinin cep telefonunu, saatini ve bir miktar parayı alarak kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, incelemelerinin ardından bir kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, suç ortağının olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
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