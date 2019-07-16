15 Temmuz gecesi araçların lastiklerinin kesildiği iddiası

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapıldığı gece kimliği belirsiz kişilerce onlarca aracın lastiğinin kesildiği iddia edildi.

Kent merkezinde bulunan Soğukpınar Mahallesinde sabah araçlarının başına gelen vatandaşlar lastiklerinin kesildiğini fark etti. Şeyhişirvani Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçlara yapılan saldırının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin tamamlanması sonrasında yapıldığı iddia edildi. Durumun fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar hadiseyi polise bildirildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede ve lastikleri kesilen araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Bazı araç sahipleri delinen lastiklerini değiştirdikten sonra güne devam ederken, bazı araçlar ise olduğu gibi bırakıldı. Mahalle sakinlerinden Bilal Ateş daha önce mahallerinde böyle bir durum yaşanmadığını söyleyerek, "Suikast, sabotaj gibi bir şey olmuş. Burada 8-10 araba olduğu söylendi ama onlar değiştirmişler. Benim de 2 tane komşumun birinin arka lastiğini, birinin ön lastiğini bıçakla kesmişler. Belki de 15 Temmuz olayının bastırılmasını hazmedemeyen bazı sinsi alçaklar da yapmış olabilir diye şüpheleniyoruz" diye konuştu.