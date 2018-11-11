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15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal eden darbecilerin, kendilerine karşı geleceklerini düşündükleri general, subay ve astsubayların yanı sıra olay tarihinde vatani görevlerini yapmakta olan 225 er ve erbaşı da rehin aldıkları görüntüler ortaya çıktı. Karargahın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlara ait görüntüler, dava dosyasına delil olarak eklendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargahta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü dava dosyasına delil olarak girdi.

Söz konusu görüntü ve bununla ilgili bilirkişi raporu, Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, Ankara'daki başka birliklerden askerlerin de Jandarma Genel Komutanlığına gelmesiyle karargahtaki cuntacıların faaliyeti başladı.

Görev dağılımının ardından karargahın cephaneliğini yağmalayan darbeciler, daha sonra nizamiye ve nöbet kulübelerine tam teçhizatlı askerleri yerleştirdi.

Kendilerine karşı çıkacaklarını düşündükleri general, subay ve astsubayları alıkoyan darbeciler, bununla da yetinmeyip saat 22.21'de karargahta vatani görevini yapan er ve erbaşları da alıkoydu.

Üniforma giymelerine izin verilmeyen erler, sivil kıyafetleriyle karargahta toplandıktan sonra sanık eski yüzbaşı Erkan Demir tarafından Hulusi Sayın Konferans Salonu'na getirildi.

Sanıklar Mehmet Emin Bayrak, Metin Yağcı ve İsmail Kabaca'nın, er ve erbaşların sabaha kadar rehin tutuldukları salonunun girişinde silahlı olarak bulundukları kameralara yansıdı.

Rehin askerler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından karargaha operasyon düzenleyen polis ve jandarma özel hareket timlerince kurtarıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DAVASI

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar arasında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü jandarma kurmay albay Erkan Ökten ve komutanlık personeli subayların "imamı" olduğu belirtilen firari Muhterem Çöl de yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ve çevresindeki olaylarda hayatını kaybeden Emi̇n Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Eki̇zceli̇, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçi̇n, Sedat Kaplan, Sümer Deni̇z, Tevhi̇t Akkan ve Ümi̇t Çoban'ın "maktul" olarak yer aldığı davada, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin de arasında olduğu çok sayıda "müşteki" bulunuyor.

İlk duruşması 6 Kasım 2017'de görülen davada sanıkların ilk savunmaları alındı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda görülen duruşmalarda, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ile gazilerin müşteki olarak beyanı alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi jandarma genel komutanlığı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yaw he he. Isıtıp ısıtıp önumuze koyuyorlar.
bu nasıl rehin alma anlamadım.
O gece jandarma genel komutanlığına ne kadar insanı infaz ettiniz esas onu açıklayın bırakın şimdi erleri rehin aldılar ayaklarını
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