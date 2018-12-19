15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Mahkeme tarafından hazırlanan bin 893 sayfalık kararda, 15 Temmuz günü İzmir'deki askeri birliklerde cereyan eden olaylar, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması, örgütün orduya sızma yöntemi, sanıkların savunmaları, aldıkları ceza ve bunun gerekçelerine yer verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 137 sanık hakkında verdiği 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen mahkumiyet kararının gerekçesini tamamladı.

Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda o gece yaşanan olayların da hatırlatıldığı gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016'da Bodrum'da ailesinin yanında olan Okyar'ın, habercisi er Emre Ev, Asteğmen İdris Adam ve Yüzbaşı Muhammet Okur ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmeleriyle verdiği emirle darbe girişiminin başarısız olmasındaki rolü hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda, Okyar'ın, tugaydaki tüm araçlar ve cephaneliğin anahtarlarının toplatılıp, toprağın altına saklanarak muhafaza altına alınması emrini verdiği ayrıca astsubay Yusuf Özgül, Uzman Çavuş İlyas Mapçı ve Emre Ev'in, Okyar'dan aldığı emirle koğuşlarda yatan askerleri uyandırıp birlik dışına çıkarılması görevinde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kararda, "Okyar'ın habercisi Ev'i tekrar arayarak 'Orada bulunanların bir kalkışma içerisinde olduklarını, onların emirlerine kesinlikle uymamasını, onlardan uzak durmasını, odasını kimseye açmamasını, makam katındaki silahlığı kilitlemesini, gerekirse karşı koymasını, silahını ve telsizini muhafaza altına almasını' emretmiştir." beyanına dikkat çekilerek, Okyar'dan aldığı emirleri yerine getiren er Ev'in "adeta bir lider gibi" hareket ettiği vurgulandı.