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'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Twitter hesaplarındaki profil resimlerini, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü için hazırlanan '15 Temmuz' temalı logo ile değiştirdi.

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Twitter hesaplarındaki profil resimlerini, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü için hazırlanan '15 Temmuz' temalı logo ile değiştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik rehberi çalışmaları 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan logo ve görselleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların tamamı Twitter'daki hesaplarında kullanmaya başladı. Ayrıca, bakanlıkların profil resmi de '15 Temmuz' temalı logo ile değiştirildi. Değişim sırasında '#yeniprofilresmi' etiketi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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