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"15 Temmuz Haçlı seferidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "15 Temmuz bize göre Haçlı seferidir. Haçlılar şekil değiştirmiş, kılık değiştirmiş, 40 yıl bizim çocuklarımızı almış eğitmiş, parayı da bizden toplamış ve bir gecede bu ülkeyi zapt etmeye kalkmışlardır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "15 Temmuz bize göre Haçlı seferidir. Haçlılar şekil değiştirmiş, kılık değiştirmiş, 40 yıl bizim çocuklarımızı almış eğitmiş, parayı da bizden toplamış ve bir gecede bu ülkeyi zapt etmeye kalkmışlardır." dedi.

Yıldırım, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçiler öncesinde, "Bu seçim beka seçimi midir? Yok efendim bir muhtarlık, aza seçimi midir?" tartışmasının yapıldığını anımsattı.

Kendilerine göre bu seçimin bir beka seçimi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Beka problemimiz olmasa ordumuz niye güneye indi? Beka problemimiz olmasa 700 kilometrelik hatta niye çukurlar açılıyor? Beka problemimiz yoksa Amerika'nın verdiği tank, top YPG'nin elinde, namluları Türkiye'ye niye çevrilmiş? Beka problemimiz yoksa bizim Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'da işimiz ne? Yine beka problemimiz yoksa 2,5 yıl evvel elinizden bu ülkeyi, bu vatanı bu devleti bir gecede almaya kalkmadılar mı?" diye konuştu.

Yaşar Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğine ve hemen hemen her gün yeni operasyonların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bize göre Haçlı seferidir. Haçlılar şekil değiştirmiş, kılık değiştirmiş, 40 yıl bizim çocuklarımızı almış eğitmiş, parayı da bizden toplamış ve bir gecede bu ülkeyi zapt etmeye kalkmışlardır. Bu milletin feraseti bunu püskürtmüş, geri atmıştır. İşte meşhur, dilimizden düşmeyen Cumhur İttifakı da o gece oldu. Cumhur İttifakı'nı kuran Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti değil, Cumhur İttifakı'nı kuran o gece saat 10 itibarıyla tankların üzerine çıplak elle saldıran bu millettir, bu vatandaşlardır, bu ülkenin insanlarıdır. Bu nedenle bizim beka sorunumuz vardır."

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sorgulanmasına ya da tesciline yol açacağını değerlendiren Yıldırım, "Eğer muhalefet, zillet cephesi, CHP'nin başını çektiği bu cephe, arzu ettikleri neticeyi alırlarsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaya açılacaktır." dedi.

- Tunç Soyer'in adaylığı

Yıldırım, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babasıyla ilgili tartışmaların son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirtti.

"12 Eylül darbecisinin ve son 50 yılın en büyük işkencecisinin çocuğu İzmir'e CHP'den aday yapıldı." ifadesini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nurettin Soyer'in en büyük özelliği MHP ve ülkücü kuruluşlar davasını açmak ve o davanın sanıklarının hepsine işkence yaptırmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Çok iyi bir hukukçuydu.', öbürü de 'Ben babamdan şeref duyarım, iyi bir subaydı...' Bir de tartışma var, 'Babadan bebeğe geçmez.' Peki bizim bebeler ne olacak? O davada zorla ifadesi alınanların, işkenceyle imza attırılanların çoğu ceza aldı. Ceza alanların da çocuğu polis, uzman çavuş, hakim, savcı, subay, astsubay olmaz. Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı bu en son iş, Milliyetçi Hareket Partisinin tarihine küfretmektir, Alparslan Türkeş'e küfretmektir. Aramızda bulunan ve Alparslan Türkeş'e zerre-i miskal vefası olan varsa CHP'ye tavır almaya devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi CHP İzmir adayı Tunç Soyer MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

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