"15 Temmuz Haçlı seferidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "15 Temmuz bize göre Haçlı seferidir. Haçlılar şekil değiştirmiş, kılık değiştirmiş, 40 yıl bizim çocuklarımızı almış eğitmiş, parayı da bizden toplamış ve bir gecede bu ülkeyi zapt etmeye kalkmışlardır." dedi.

Yıldırım, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçiler öncesinde, "Bu seçim beka seçimi midir? Yok efendim bir muhtarlık, aza seçimi midir?" tartışmasının yapıldığını anımsattı.

Kendilerine göre bu seçimin bir beka seçimi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Beka problemimiz olmasa ordumuz niye güneye indi? Beka problemimiz olmasa 700 kilometrelik hatta niye çukurlar açılıyor? Beka problemimiz yoksa Amerika'nın verdiği tank, top YPG'nin elinde, namluları Türkiye'ye niye çevrilmiş? Beka problemimiz yoksa bizim Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'da işimiz ne? Yine beka problemimiz yoksa 2,5 yıl evvel elinizden bu ülkeyi, bu vatanı bu devleti bir gecede almaya kalkmadılar mı?" diye konuştu.