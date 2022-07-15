15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı!

15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde yurt genelinde anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün darbe girişiminde FETÖ’cülerin onlarca kişiyi şehit ettiği İstanbul’da olacak. Erdoğan, saat 17.30’da Saraçhane Meydanı’nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’na katılarak halka seslenecek.

ERDOĞAN: VATANDAŞLARIMI DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı dün sosyal medya hesabından “Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıldönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum” diye açıklama yaptı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KATILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün Saraçhane’deki anmaya katılacak. MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenecek olan 15 Temmuz 6’ncı yıldönümü törenlerine katılacaklardır” denildi.

FUAT OKTAY MECLİS’TE

Ankara’daki anma programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

Oktay, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla birlikte Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’ndaki törenin ardından, darbe girişiminde bombalanan TBMM’ye gidecek. 15 Temmuz’da İletişim Başkanlığı’nca da ‘Türkiye Aşkına’ temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenecek.

MEYDANLARDA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'

İstanbul’da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı’nda, Ankara’da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanı’nda led ekranlarda bugün 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde gençler akşam ‘Demokrasi Nöbeti’ tutacak. Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul’da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı’nda, Ankara’da Ulus Meydanı, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanı’nda led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.



