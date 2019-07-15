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15 Temmuz hatıra paralarıyla Türkiye haritası yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Denizli'de iki kardeşin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanların anısına bastırılan 1 liralarla yaptığı Türkiye haritası ilgi gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de iki kardeş, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan 1 liralarla Türkiye haritası yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sergi açıldı.

Eserler arasında, Ayşenur (18) ve İbrahim Ethem Özdemir (14) kardeşlerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanlar anısına bastırılan 1 liralarla hazırladığı Türkiye haritası ilgi gördü.

Sergiyi gezenler, topladıkları 3 bin 262 adet 15 Temmuz hatıra parasının yer aldığı harita önünde fotoğraf çektirdi.

Ayşenur Özdemir, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce 15 Temmuz için özel bastırılan 1 liraları biriktirmeye başladıklarını söyledi.

Daha sonra bunun hobiye dönüştüğünü anlatan Özdemir, iki yılda 6 bin adet 1 lira biriktirdiklerini belirtti.

Hatıra paralarla ilk olarak ay yıldız yapmak istediklerini, daha sonra ise Türkiye haritası hazırlamaya karar verdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Okula gidiyorum, kantinde elime 1 lira geçiyor. Paraya bakıyordum 'Acaba 15 Temmuz mu değil mi?' Ya da kırtasiyeye giriyorum. Bir şey almam gerekiyor. Elimde 15 Temmuz parası var, o parayı harcamamak için bir şey almıyordum. Bir kez harcarsam devamı gelir diye çok korkuyordum. Okul harçlıklarımızı biriktirdik, sevdiklerimiz de yardımcı oldu bize. Onlar da bizim için topluyordu parayı. Normal parayla takas ediyorduk."

Özdemir, tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini kaydetti.

İbrahim Ethem Özdemir de Denizli Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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