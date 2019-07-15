15 Temmuz hatıra paralarıyla Türkiye haritası yaptılar

Hatıra paralarla ilk olarak ay yıldız yapmak istediklerini, daha sonra ise Türkiye haritası hazırlamaya karar verdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

Daha sonra bunun hobiye dönüştüğünü anlatan Özdemir, iki yılda 6 bin adet 1 lira biriktirdiklerini belirtti.

"Okula gidiyorum, kantinde elime 1 lira geçiyor. Paraya bakıyordum 'Acaba 15 Temmuz mu değil mi?' Ya da kırtasiyeye giriyorum. Bir şey almam gerekiyor. Elimde 15 Temmuz parası var, o parayı harcamamak için bir şey almıyordum. Bir kez harcarsam devamı gelir diye çok korkuyordum. Okul harçlıklarımızı biriktirdik, sevdiklerimiz de yardımcı oldu bize. Onlar da bizim için topluyordu parayı. Normal parayla takas ediyorduk."

Özdemir, tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini kaydetti.

İbrahim Ethem Özdemir de Denizli Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

