15 Temmuz için iletişim seferberliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında bin 500'e yakın program ve proje gerçekleştirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt geneli ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyon görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verildi.

Bu kapsamda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yapılan koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak, anma programları ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun gerçekleştirilebilmesi için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlandı.

Tüm etkinlikler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm yönleriyle etkin anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferinin vurgulanması, şehit ve gazilerin anılması, milli birlik ve beraberlik duygusu ile toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.