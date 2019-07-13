HABER

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Türk Bayrağı’nın yer aldığı Türkiye Haritası koreografisi oluşturdu.Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Hamzalar Ek Hizmet binası önünde bir araya gelen çalışanlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ öncesinde hain darbe girişimine karşı olduklarını gösteren birlikte Türkiye’yiz koreografisi oluşturdular.

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Türk Bayrağı’nın yer aldığı Türkiye Haritası koreografisi oluşturdu.
Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Hamzalar Ek Hizmet binası önünde bir araya gelen çalışanlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ öncesinde hain darbe girişimine karşı olduklarını gösteren birlikte Türkiye’yiz koreografisi oluşturdular. Dev Türk bayrağı açarak oluşturulan koreografide haykıran çalışanlar hep bir ağızdan ’Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ dedi.
Karabük İl Özel İdare genel Sekreteri Mehmet Uzun 15 Temmuz’da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşında olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye ve büyük Türk milleti vardı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun" dedi.

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Trakya’nın ‘Sarı gelini’ havadan görüntülendiTrakya’nın ‘Sarı gelini’ havadan görüntülendi
Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattıTeslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Bursa'da 'uyanık komşu'nun elektrik oyunu!

Komşunun yaptığı herkesi şaşırttı! Faturası yüksek çıkınca...

Son dakika! Türkiye'den KKTC'nin Kıbrıs önerisine destek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.