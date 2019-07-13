HABER

15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

KARABÜK İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi bir araya gelerek 'Türkiye'yi oluşturdu.

15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi bir araya gelerek 'Türkiye'yi oluşturdu.
Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, Türkiye haritası koreografisi oluşturmak için Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Hamzalar Ek Hizmet binası önünde bir araya geldi. Çalışanlar, başlarında 15 Temmuz şapkalarıyla belirlenen yerlerine geçerek, 'Türkiye' yi oluşturdu. Çalışanlar, dev Türk bayrağı açarak, 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diye haykırdı.
Karabük İl Özel İdare genel Sekreteri Mehmet Uzun, "15 Temmuz'da, meydanlara, tıpkı Çanakkale’de istiklal savaşımızda olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri dönmek isteyene kolaylık sağlanmalı”TESK Başkanı Palandöken, “Köye geri dönmek isteyene kolaylık sağlanmalı”
Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

Tahliye sözü verip rüşvet almışlar!

Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

Türkiye'de bir ilk! Gece kartalları artık...

O ilçeye yaz daha yeni geliyor

O ilçeye yaz daha yeni geliyor

Milli Savunmanı Bakanı Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!

Bakan Akar açıkladı: 143 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.