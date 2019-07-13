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15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu kasabada anma etkinlikleri gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit oğlu Ömer Halisdemir için yazılan 30 Kuş Şiiri'ni dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

Vatan Yıldızları Vakfı Başkanı Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında, 13 Temmuz'da ağabeyinin dünyaya geldiği Çukurkuyu Kasabası'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Ömer Halisdemir Parkı'nda düzenlenen etkinliği Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şiir okuyan Eymen Gökkuş (12), şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e duygu dolu anlar yaşattı. Baba Halisdemir, gözlaşlarını tutamadı. Anma etkinliklerinde Diriliş: Ertuğrul dizi oyuncuları atlı gösteri yaptı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN YANANDAYIZ

Vatan Yıldızları Genel Başkanı Soner Halisdemir, "Tüm şehitlerimizin kahramanlık destanını yaşatmak, canlı tutmak milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesilere aktarmak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korunması amacıyla yeni nesillere bu duyguyu vermeye destek olmak istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağız. Ağabeyim Ömer Halisdemir ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tarihimizden bu yana felsefe yazan bir millet değiliz, biz tarihimizi destanla yazan bir milletiz" dedi.

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