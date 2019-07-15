15 Temmuz Kahramanları ebru çalışmasına konu oldu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek 15 Temmuz Kahramanlarını ebru çalışması tuvale işledi.

Manyas’lı emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek darbe girişiminin 3. yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı.Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol kahramanı Şehit Ömer Halisdemir ile halkın karşı direnişini konu alan görüntüleri ebru ile buluşturdu. Erdek körfezi, Kocaçay ve su yalağında yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan ebru sanatçısı Osman Şimşek son çalışmasında 15 Temmuz darbe girişimi kahramanlarını konu aldı. Şehit Ömer Halisdemir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve halkın karşı direnişi görsellerini ebru ile birleştirerek ortaya güzel görüntüler çıkaran ebru sanatçısı Osman Şimşek "15 Temmuz’un yıl dönümü sebebiyle herkes karınca, kararınca bir şeyler yapıyor. Bende 15 Temmuz’un kendimce en önemli tarihi anı olduğunu düşündüğüm Ömer Halisdemir’in son anına ait bir fotoğraf üzerinden hareketle bir ebru çalışması yaptım. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması dileğim" şeklinde konuştu.



