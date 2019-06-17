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15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Hain kalkışmanın 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması" düzenlediklerini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizin onurlu direnişini, şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hain kalkışmanın 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

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15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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