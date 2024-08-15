HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

15.08.2024 15:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, intihar teşebbüs etti. Ekiplerin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

İddiaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verince olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11

Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışmaları devam ediyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu.

yol

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi
En Çok Okunan Haberler
600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

600, 700, 1000 TL… Canlı yayında dikkat çeken ‘et fiyatı’ sözleri

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadı fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

'Pist şu an full kuş' O sözleri ses kayıtlarına yansıdı!

'Pist şu an full kuş' O sözleri ses kayıtlarına yansıdı!

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.