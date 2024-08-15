15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi

İddiaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verince olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışmaları devam ediyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır