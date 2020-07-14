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15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler!2020 WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz mesajları haberimizde. Bundan iki sene önce FETÖ tarafından darbe girişimi yapılmaya çalışılmış ama halk, milletine sahip çıkarak sokaklara döküldü ve darbecilerin karşısında dimdik durdu. Şimdi sene-i devriyesinde 15 Temmuz kahramanlarımızı, şehitlerimizi minnetle yad ederken bu önemli günü 15 Temmuz mesajları ile herkesle paylaşıyoruz. Bu yüzden sizlere resimli ve yazılı 15 Temmuz mesajları hazırladık. İşte 15 Temmuz 2020 mesajları resimli..

15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler!2020 WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel olarak hazırladığımız 15 Temmuz mesajları haberimizde. Hain FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi kahraman askerimiz ve halkımız tarafından durduruldu. Tankın önüne durarak kahramanlık öyküsünün yazıldığı gece kaybettiğimiz şehitlerimizi bu günde minnetle ve dualarla anıyoruz. Tarihimizin bu önemli gününü haberimizde 15 Temmuz mesajları ile sizlerde herkesle paylaşabilirsiniz. İşte en anlamlı, güncel 15 Temmuz mesajları resimli 2020..

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

15 Temmuz'da vatana ihanet edenler Türk halkından tokat yemiştir. O tokatı atanlar bugün şehitlerini dualarla anmakta, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.
Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (1)

Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günün ilk yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz.
Darbe Girişimine izin vermeyen Türkiye Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmasın.

O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (2)

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile... Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun.
Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

Hainlere göz açtırmayan Türk milleti bugün şehitlerini anarak, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (3)

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (4)

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde 15 Temmuz'da vatan hainlerinin püskürtülüşünü ve bu yolda canını veren 15 Temmuz şehirlerimizi dualarla anıyoruz.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (5)

Vatanımız için şehit olmuş 248 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Yüce Türk milletinin 249 evlası 15 Temmuz gecesinde hayatlarını bizler bugün demokrasi nöbeti tutabilelim diye verdiler. 15 Temmuz canını verenler ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (6)

15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 1 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. Aziz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bir yıl önce bugün Halk sokaklara döküldü; namluların, tüfeklerin, kurşunların karşısına çıktı ve Türkiye Cumhuriyetini hainlere yem etmedi! 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Dualarımız onlarla...

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (7)

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (8)

15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (10)

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Allah'ın rahmet, bereketi, mağrifeti 15 Temmuz şehitlermiz ile olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni al aşağı edeceğini düşünenler her daim yanılmış hep yanılacaktır.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (9)

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (11)

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.
15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Vatan, aşktı bizde ve aşka yürüdüğümüz gündü bu gün...
Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 1 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 1 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

2020 15 Temmuz kutlama sözleri, anlamlı mesajlar ve resimler! WhatsApp, Facebook ve Instagram resimleri! (12)

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır.


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