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15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması ne zaman sonuçlanacak? Sonuç öğrenme ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgi seviyesi ölçümü yapılmak istenmişti. Bilgi yarışmasına katılan binlerce öğrenci liseler arası yarışma sonucu ne zaman açılacak sorusuyla araştırmalar yapıyordu. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuç öğrenme ekranı!

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması ne zaman sonuçlanacak? Sonuç öğrenme ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel düzenlediği 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı geldi.

15 Temmuz Bayramı'na özel hazırlanan yarışmaya katılan binlerce liseli bilgi yarışmasının sonuçlarını merak etmeye başladı. 15 Temmuz'da öğlen 12:30'ya yapılan bilgi yarışması, aynı günün akşamında açıklanacağı bildirilmişti. Peki 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuç öğrenme ekranı!

15 TEMMUZ LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

15 Temmuz'da 12.30'da gerçekleşen yarışma EBA TV Lise ile eş zamanlı olarak 'http://ogm.eba.gov.tr' adresinde de yayınlandı. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanla beklediği 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonucunu nereden öğreneceğini araştırmaya başladı.

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarışmanın sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları 'ogm.meb.gov.tr' adresinden giriş bilgileriyle girerek öğrenebilecek.


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