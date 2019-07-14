15 Temmuz Londra'da anlatıldı

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, uluslararası toplumun FETÖ’nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri bulunan çok karanlık bir örgüt olduğunu yavaş yavaş anladığını belirterek, Türkiye'nin kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin panel düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yalçın, FETÖ ile mücadelenin hem ülke içinde hem de dışında devam ettiğini vurguladı.

FETÖ'nün Türkiye dışındaki faaliyetlerinin kısıtlanması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden Yalçın, "Uluslararası toplum yavaş yavaş FETÖ'nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri olan çok karanlık bir örgüt olduğunu anlıyor." diye konuştu.

FETÖ konusunda farkındalığın artmasıyla bazı ülkelerin yapıyı terör örgütü ilan edip bazı adımları hayata geçirdiğini vurgulayan Yalçın, "FETÖ'nün ve kurumlarının yasa dışı faaliyetleri değişik ülkelerde ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesinin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 110 FETÖ üyesi Türkiye'ye iade edildi. Maarif Vakfı, 18 ülkede FETÖ bağlantılı okulları devraldı. 36 ülkede FETÖ bağlantılı okul ve dil kurslarının faaliyetlerine son verildi." ifadesini kullandı.