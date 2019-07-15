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15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, eş zamanlı olarak Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi - Koreografide FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden hikayeye yer verildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin FETÖ üyesi teröristlere karşı nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu
sembolize eden bir hikayeye yer verildi.

İnsanların gündelik yaşamına devam ederken birden hayatın durmasıyla başlayan gösteride, darbe girişiminin ilk haber alındığı ana dikkati çekildi.

İnsanların yere yığılması ve çevredekilerin bu kişilere yardım etmek için koşuşturmasının sahnelendiği etkinlikte, birbirini tanımayan insanların
nasıl dayanışma seferberliği başlattıkları anlatıldı.

Gösteri, dayanışma içindeki insanların tek vücut olup darbe girişimine
karşı mücadele vermesi ve sonunda zafer elde ederek Türk bayrağını
yeniden dalgalandırmasıyla sona erdi.

Hazırlık çalışmaları iki ay boyunca İstanbul
ve Londra'da eş zamanlı süren koreografinin müziklerinin özel bestelendiği belirtildi.

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İstanbul ve Londra'da eş zamanlı 15 Temmuz gösterisiİstanbul ve Londra'da eş zamanlı 15 Temmuz gösterisi
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz ingiltere kareografi

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