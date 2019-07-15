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15 Temmuz Marşı’nın yazarı Abdurrahman Delen aynı hüznü bir kez daha yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yazlığı bulunan; 15 Temmuz Marşı’nın yazarı şair Abdurrahman Delen, İstanbul-Üsküdar’daki 15 Temmuz Anıtı’nı ziyaret ederek, 15 Temmuz gazileriyle birlikte dualar etti.Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin ardından, yazdığı 15 Temmuz Marşı ile dikkatleri üzerinde toplayan şair Abdurrahman Delen, 3 yıl önce yaşanılan bu olayın geride bıraktığı izlerini 15 Temmuz Anıtı’nda bir kez daha yaşadı.Beraberinde 15 Temmuz gecesi gazi olanlarla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette duygusal anlar yaşayan Abdurrahman Delen, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin Edirne’den Kars’a tek yürek olduğunu ve vatanın uğrunda canla baş koyduklarını hatırlattı.Şair Abdurahman Delen muhabirimize yaptığı açıklamada, “Güzel Türkiye’m hepimizindir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yazlığı bulunan; 15 Temmuz Marşı’nın yazarı şair Abdurrahman Delen, İstanbul-Üsküdar’daki 15 Temmuz Anıtı’nı ziyaret ederek, 15 Temmuz gazileriyle birlikte dualar etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin ardından, yazdığı 15 Temmuz Marşı ile dikkatleri üzerinde toplayan şair Abdurrahman Delen, 3 yıl önce yaşanılan bu olayın geride bıraktığı izlerini 15 Temmuz Anıtı’nda bir kez daha yaşadı.
Beraberinde 15 Temmuz gecesi gazi olanlarla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette duygusal anlar yaşayan Abdurrahman Delen, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin Edirne’den Kars’a tek yürek olduğunu ve vatanın uğrunda canla baş koyduklarını hatırlattı.
Şair Abdurahman Delen muhabirimize yaptığı açıklamada, “Güzel Türkiye’m hepimizindir. 15 Temmuz Anıtı’nı o gecenin kahraman gazileriyle birlikte ziyaret etmek beni çok duygulandırdı. 15 Temmuz gecesi gerçekten güzel ülkemiz için son derece karanlık bir geceydi. FETÖ’nün anlamsız bir kalkışmasıydı. Bu kalkışmayı da o gece şehit olan kardeşlerimizle, o gece büyük mücadele veren 15 Temmuz gazilerimiz canlarını ve kanlarını dökerek önlediler. Ben o şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
15 Temmuz gecesinde bir Çanakkale Ruhu’nun doğduğunu ve o gece Türk halkının büyük özverisinin ortaya çıktığını ifade eden Abdurrahman Delen, “Bu vatan evlatları o gece canlarını hiçe sayarak tank ve tüfeklerin önüne gözlerini bile kırpmadan, evlatlarını ve ailelerini bir an için bile düşünmeden yatarak, hainlerin alçakça emellerine ulaşmasını engellemişlerdir” diye konuştu.
Bu ülkenin aşını, ekmeğini yiyip, suyunu içen tüm terör örgütlerini lanetleyen Delen, Türkiye’de; birliğin, beraberliğin olduğunu 15 Temmuz gecesi Türk milletinin kanıtlamış olduğunu vurgulayarak, “Ben de bu destana kendi yazdığım ve bestelediğim bu marşla karınca kararınca destek vermiş olmaktan son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

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